„Hatvan után Magyarék számára a cigányokkal kapcsolatos megszólalások kárt okoznak”

Forgács István, Facebook: „Hatvan után Magyar Péter számára a cigányokkal kapcsolatos minden megszólalás csak kárt okoz immár, teljesen mindegy, hogy hogyan próbálja győzködni a Dankó Pista utcákat arról, hogy a Fidesz rosszat akar nekik. És egy mondat a balos, balliberális politikai elemzőkről és elemzőknek és újságíróknak is: Gyerekes és végtelenül amatőr volt az a vágyvezérelt lelkesedés, amelyben arról győzködtek ők is mindenkit, hogy a "cigány-téma" kitart a kampányban, sőt, el is dönti azt. Tévedtek, mert nem eldőlni fog, hanem az már meg is történt. Ma egyértelműen eldőlt, hogy nem leszünk segélyország. És a józan többség (cigányok és nem cigányok) ezt mindannyian megértették. Innentől már csak szakpolitikai kérdésekről tudunk cigányügyben vitázni - remélem, lesz rá lehetőség mihamarabb és lesz, aki szeretne is. Gyertek.”