„Hitelesnek tartják-e Magyar Pétert ebben a választópolgárok?”

Nagy Attila Tibor
2026. 02. 16. 6:36
Nagy Attila Tibor, Index: „Hitelesnek tartják-e Magyar Pétert ebben a választópolgárok? Az is érdekelne, hogy ezt a gondolatot végig viszi-e a következő hetekben. Személyesen is láttam, hogy Magyar Péter valamikor nem türelmes a kérdező választópolgárral szemben, valamikor megszégyenít választópolgárokat, a sajtóról nem is beszélve. A sajtóhoz való hozzáállását azzal tudnám jellemezni, hogy beleköt az élő meg a halott fába is. A megbékélés, hogy egy nemzet van, éles ellentétben áll Magyar Péter eddigi viselkedésével. Eddig nem egy nagyon békés, empatikus emberként ismerhettük meg, hanem egy kemény, lázadó, majdnem mindenkivel összevesző politikusként.”

