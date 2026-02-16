Nagy Attila Tibor, Index: „Hitelesnek tartják-e Magyar Pétert ebben a választópolgárok? Az is érdekelne, hogy ezt a gondolatot végig viszi-e a következő hetekben. Személyesen is láttam, hogy Magyar Péter valamikor nem türelmes a kérdező választópolgárral szemben, valamikor megszégyenít választópolgárokat, a sajtóról nem is beszélve. A sajtóhoz való hozzáállását azzal tudnám jellemezni, hogy beleköt az élő meg a halott fába is. A megbékélés, hogy egy nemzet van, éles ellentétben áll Magyar Péter eddigi viselkedésével. Eddig nem egy nagyon békés, empatikus emberként ismerhettük meg, hanem egy kemény, lázadó, majdnem mindenkivel összevesző politikusként.”
Így írnak ők – Február 16., délelőtt
