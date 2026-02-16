Nagy Attila Tibor, Index: „Hitelesnek tartják-e Magyar Pétert ebben a választópolgárok? Az is érdekelne, hogy ezt a gondolatot végig viszi-e a következő hetekben. Személyesen is láttam, hogy Magyar Péter valamikor nem türelmes a kérdező választópolgárral szemben, valamikor megszégyenít választópolgárokat, a sajtóról nem is beszélve. A sajtóhoz való hozzáállását azzal tudnám jellemezni, hogy beleköt az élő meg a halott fába is. A megbékélés, hogy egy nemzet van, éles ellentétben áll Magyar Péter eddigi viselkedésével. Eddig nem egy nagyon békés, empatikus emberként ismerhettük meg, hanem egy kemény, lázadó, majdnem mindenkivel összevesző politikusként.”