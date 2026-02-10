Kaltenbach Jenő, Facebook: „Azèrt tènyleg röhej ez az ország/nèp. Adva van egy fickó, aki èvekig ki sem látszott Orbán alfelèből. Az egyik leglelkesebb tapsolója volt. Aztán, miután az asszony kiesett a pixisből, csinált egy gyors hátraarcot ès most, össze-vissza hazudozva, hirtelen ő lett a fő ellenzèki. Minden elfelejtve ő a bálvány!! Normális országban az ilyesmi legfeljebb a politikai kabarèban lehetsèges. Nálunk vèresen komoly. Hogy lehet egy ilyen országban racionális közgondolkodásról akárcsak álmodni?? Sehogy!”



