Így fröcsög egy kikopott dalnok

Így fröcsög egy kikopott dalnok

Ágoston László
2026. 02. 08. 14:34
Ágoston László, Facebook: „Nyugtassatok meg, hogy az Apáti Bencék és Bohár Dánielek akkor is öntik majd magukból a mocskot, ha munka mellett kell ingyen csinálniuk. Mert ugye ha nem így lenne, az azt vetné fel, hogy ők csakis a pénzért csinálják. Amikor majd Apáti Bence két táncóra között kell, hogy videót vágjon, Deák Dániel a mekis shiftje szünetében szakérti majd meg, kinek mi van a nadrágjában, egyedül moderálják a felületeiket, és hirdetés nélkül kell embereket elérniük... ... ugye akkor is töretlenül csinálják majd? Hiszen ők az igazi honfik, ők az igazi harcosok...”

