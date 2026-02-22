Rendkívüli

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Isten óvja Magyarországot az arctalan, fogadatlan prókátoroktól!”

„Isten óvja Magyarországot az arctalan, fogadatlan prókátoroktól!"

Máthé Zsuzsa
2026. 02. 22. 14:25
Máthé Zsuzsa, Facebook: „“Propaganda!”, “Orbán Viktor mondjon le!” “A magyarok eszetlenek!” - ennyi mondandója van Magyar Péternek a Barátság kőolajvezeték ukrán elzárásáról. Magyar Péter - miniszterelnöki ambíciókkal! - egy árva szót nem mond nyíltan a 21. század legsúlyosabb Magyarország elleni támadásáról, a a Barátság kőolajvezeték elzárásáról. Az első pillanattól szócsöveként használt felülete, a Vidéki Prókátor oldal (a Magyar színrelépését elindító “kegyelmi ügy” kirobbantója) az imént ennyivel kommentálta az ügyet. Mit üzen ez a bicskanyitogató, a valóságot sarkából kifordító kommentár? Bevallása annak, hogy a TISZA hatalomra kerüléséért szemrebbenés nélkül elárulta a magyar embereket. Ki kell ábrándítsam Magyar Pétert, bár ő és csapata lenézi az embereket, a józan magyarok többsége átlát a TISZÁ-n. Isten óvja Magyarországot az arctalan, fogadatlan prókátoroktól!”


 

