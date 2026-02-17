Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Jakab beszólt Magyarnak: „Ne viselkedj diktátorként, ha demokráciát ígérsz"

Jakab beszólt Magyarnak: „Ne viselkedj diktátorként, ha demokráciát ígérsz.”

Jakab Péter
2026. 02. 17. 14:31
Jakab Péter, Facebook: „Gondold át, kivel akarsz harcolni. Én összefogást ajánlok. Te meg le akarsz győzni. Ne nyiss több frontot. Ne az ellenzékkel harcolj, mert nem lesz szövetségesed a bajban. És végezetül egy jó tanács az ország érdekében: ne viselkedj diktátorként, ha demokráciát ígérsz. Mert így nem hisszük el!”

