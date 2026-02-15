Jámbor megint álmodozik

Jámbor András, Facebook : „Értékeljük pozitívan: nem volt sokkal rosszabb Orbán Viktor évértékelője, mint Grósz Károly fehérterroros beszéde. A lényeg pedig az, hogy mindkettő után véget ért egy rendszer.”
Jámbor András, Facebook : „Értékeljük pozitívan: nem volt sokkal rosszabb Orbán Viktor évértékelője, mint Grósz Károly fehérterroros beszéde. A lényeg pedig az, hogy mindkettő után véget ért egy rendszer.”
