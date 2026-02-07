Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

„Kabul rózsája”

Lánczi Tamás
2026. 02. 07. 7:07
Lánczi Tamás, Facebook: „„Kabul rózsája”, akit saját elvtársai is CIA-ügynöknek tartanak, amerikai beavatkozást hallucinálva őrjöng a Facebookon, mivel Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Szabó Tímeának rettentően fáj, hogy a Trump-adminisztráció leállította azt a poltikai korrupciós rendszert, aminek ő az egész „karrierjét” köszönheti. Ráadásul két hónap múlva a Párbeszéd nevű parazitapártja is eltűnik a süllyesztőben. Egyszer majd eljön annak is az ideje, amikor el kell számolnia a magyar emberek felé, hogy kinek az érdekében tevékenykedett két évtizeden át Magyarországon.”

