Karácsony Gergely, gondolatban már meg is állapodott az új, Tisza-kormánnyal

Karácsony Gergely, Facebook: „A Tisza Párt programja világos értékrend alapján tartalmazza a Budapest-törvényt, megszüntetné az önkormányzatok eszetlen megsarcolását, végre állami bérlakás-programot ígér, a közösségi közlekedés fejlesztését, Rákosrendezőn megfizethető lakások építését, több fővárosi beruházás finanszírozását vállalja, elkötelezett a klímavédelem és az esélyegyenlőség terén is. Amikor meghívnak majd az új kormány ülésére, ezekről könnyen meg fogunk tudni állapodni, mert ezek a vállalások jól szolgálják a nemzet és a nemzet fővárosának jövőjét is. Budapestnek elsősorban nem több pénzre, hanem több szabadságra és több partnerségre van szüksége.”