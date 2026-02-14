Dezse-Zelenka Dóra, Facebook: „Orbán Viktor azoknak üzent, akik pontosan tudják, hogy a kényelem és a jólét múlandó. Akik tudják, hogy a jólét, a kényelem, a tanulási lehetőség egy pillanat alatt elvész, ha a legfontosabb az lesz, hogy mindenben feküdjünk le az uniónak. Nem csak kényelem és jólét nem lesz, hanem jövő és biztonság sem. Kérdezzétek meg, milyen volt egy középosztálybeli, tenni akaró fiatalnak lenni a kétezres években. Hát nem ilyen, mint most nektek, kedves fiatalok. Nyissátok ki a szemeteket, olvassátok el a híreket és rakjátok össze a képet. A legnagyobb vesztenivalótok nektek/nekünk van. Ne hagyjuk, hogy átverjenek bennünket. Harcoljunk a hazánkért, harcoljunk a jövőnkért!”