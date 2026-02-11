„Kéri László, a büszke tiszás, akit mindig letagad Magyar Péter”

Szabó Gergő, Pesti Srácok: „A régi elvtárs akkor is dörgölőzik a pannon Caligulához, ha az őt is büdösszájúnak tartja. Nincs mese, a karácsonyi popónyaló interjúkészítő, Kéri László állandóan lebuktatja a Tisza Párt terveit, megszorításokról beszél, és hiába jár hetente a tiszás pártközpontba, a zsebmessiás mindig letagadja.”