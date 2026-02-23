„Kinek kellene megtámadnia a hazánkat, hogy az ellenzék ne álljon át azonnal?”

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Azon gondolkozom, hogy előfordult-e az utóbbi 36 évben egyszer is, hogy a magyarországi baloldal és a liberálisok a nemzet, az ország oldalára álltak. Náluk még az eredeti kommunistáknak is több eszük volt. 1989 augusztusában amikor Prágában, az ottani kommunisták elleni tüntetésen letartóztatták Deutsch Tamást és Kerényi Györgyöt, az MSZMP irányítása alatt álló diplomáciai testületnek is volt annyi esze, hogy őket védte és nem az ottani diktatúrával voltak szolidárisak. De ez hamar elmúlt, a magyar haladók azóta rutinosan és rendszerszerűen mindig az ellenség oldalára állnak.”