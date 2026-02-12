Nagy Attila Tibor, Facebook: „A győri Lázárinfó talán mintegy felében szinte folyamatosak voltak a bekiabálások, a pfújolások. A kormánykritikus résztvevők talán azt akarták érzékeltetni, hogy a Fidesz olyan nagy bajban van, hogy immáron az egyik választási bástyájában, Győrben is sokan ellenzik a Fideszt... Kissé túltolták, mert ha már a bekiabálások, sípolások célja a rendezvény ellehetetlenítése, az már a minisztert is megillető szólásszabadság gyakorlásának az akadályozása. Lázár kapott is az alkalmon és szembeállította a rendzavarókat a "csendes többséggel"...”