Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ködszurkálással vegyített jóslás”

„Ködszurkálással vegyített jóslás”

Ujhelyi István
2026. 02. 22. 14:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ujhelyi István, Facebook: „Ködszurkálással vegyített jóslás persze, hogy hatalomtechnikailag kifizetődő lett volna-e a Fidesz számára, ha az elmúlt években nem szélsőjobbra, hanem a polgári középre húzódik vissza és nem kiáltja ki hazaárulónak a nemzet jelentős részét, hanem megpróbál társadalmi kiegyezésre törekedni. Az biztos, hogy Magyarországnak ezzel sokat ártottak, generációkra mérgezték meg a magyar társadalmat – a gyógyulás hosszú folyamat lesz és kérdés, hogy kinek lesz elég ereje és támogatottsága egyáltalán megpróbálni valódi nemzeti egységet teremteni, legalább néhány alapvető kérdésben.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.