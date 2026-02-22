Ujhelyi István, Facebook: „Ködszurkálással vegyített jóslás persze, hogy hatalomtechnikailag kifizetődő lett volna-e a Fidesz számára, ha az elmúlt években nem szélsőjobbra, hanem a polgári középre húzódik vissza és nem kiáltja ki hazaárulónak a nemzet jelentős részét, hanem megpróbál társadalmi kiegyezésre törekedni. Az biztos, hogy Magyarországnak ezzel sokat ártottak, generációkra mérgezték meg a magyar társadalmat – a gyógyulás hosszú folyamat lesz és kérdés, hogy kinek lesz elég ereje és támogatottsága egyáltalán megpróbálni valódi nemzeti egységet teremteni, legalább néhány alapvető kérdésben.”