Konszenzuálisan mindent lehet?

Konszenzuálisan mindent lehet?

Rivafinoli Francesca
2026. 02. 15. 14:40
Francesca Rivafinoli, Mandiner: „Ha nekünk nem tűnik fel annak életszerűtlensége, hogy egy sose drogozó közszereplő egy ismeretlen társaság drogos bulijába keveredve se nem fordul sarkon meghökkenve, se nem ismerkedik össze a vendéglátókkal, hanem hét órára bevonul exével a hálószobába, mintha az volna Budapest-szerte az egyetlen alkalmas helyszín – akkor miért tartjuk elvárhatónak, hogy egy gyerek viszont kérlelhetetlen tényellenőrként nézzen minden szédítő-villódzó TikTok-videót? Ha családanyák, családapák és jogvédők a világ legtermészetesebb dolgának érzik, hogy egy saját lakással rendelkező, akkoriban 43 éves elvált családapa hagyja magát elcsábítani, és egy drogos buliban lefekszik a zsarolásra hajlamos exnőjével (ahelyett, hogy taxival elmennének valamelyikük lakásába, ha már), az vajon mit üzen egy saját lakással nem rendelkező, meggondolatlan kamasznak? Nyilvánvalóan azt, hogy egy a lényeg: legyen a dolog konszenzuális. Konszenzuálisan mindent lehet: vadidegen lakásba becsábulni, drogos partiban hancúrozni, ismeretlen ágyban ébredni.”


 

