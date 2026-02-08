„Kormányprogramnak nevezett lózunggyűjtemény”

Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „Magyar Péter egy ideje már nem sztalkingolja a miniszterelnököt, de már ez egy időben mindig magával hordozott papírmasé figurájával se vitatkozik vidéki kitelepüléseken. Inkább hatalmas sztárként kezelt másod- és harmadosztályú globalista lobbistákat mutat be megváltó-helyettesként és csodadokiként. Majd mikor ezek elfogytak, ismertette azt a kormányprogramnak nevezett lózunggyűjteményt, amit Tar Zoltánék raktak össze első ijedtségükben, miután napvilágra kerültek a valódi terveik. Vagyis inkább kieregette a lufikat, majd nagyokat szippantottak belőlük. Mivel a légvárak építésének nincsenek szabályait, ezért Bütyök megváltó úr és Tisza vezér (Magyar Péter) mindent IS megígért. Gyakorlatilag a rendszerváltozás óta eltelt 35 év összes ötletét és közpolitikai cselekvési tervét bedobták egy kívánságkosárba, majd sorra kihúzták belőle őket. A magyarázatot pedig annyit fűztek hozzá, hogy ezeket eddig csak azért nem valósította meg senki, mert volt elég tiszta és szeretettel teljes a szívűk. De majd most jön Bütyök és tsi., a politizálás pedig innentől átalakul Zaczarowany ołówekké. Csupán csak a szándékon és az ötleten múlik minden, elég szólni Bütyöknek róla, ő pedig a varázsceruzájával valóságot rajzol belőle, mint a kisfiú a régi lengyel mesében. A 200-nál is több oldalt elfoglaló hantázás az összes társadalmi csoport összes igényének kielégítését ambicionálja. Nem maradt ki semmi, ha a kizárólag materiális javakra konventráló ideáltipikus marxi kisember pillanatnyi elmezavarában megpróbálná elképzelni a mennyországot, az pont így nézne ki.”