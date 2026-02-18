Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Követeljük az uniós vezetés elszámoltatását!”

„Követeljük az uniós vezetés elszámoltatását!"

Csizmadia László
2026. 02. 18. 6:42
Csizmadia László, Civilek.Info: „Visszalapozva a történelembe, Európában megtaláljuk a volt nagygyarmatosító országokat. Úgy tűnik, hogy hagyományukat nem tudják feledni. Az európai szuverén nemzeti önállóságukat féltő tagországokat gyarmatosításszerű módszerekkel kívánják egy általuk létrehozott birodalom szolgálatába terelni. Bizonyságul láthatjuk, hogy előre küldik helytartóikat, Lengyelországba Donald Tuskot, míg hazánk földjére Magyar Pétert. A háború eszkalálása mellett nem feledkeznek meg jövőbeni politikai stabilitásuk betonba ágyazásáról. Véletlennek nem mondható az illegális migránsok befogadása a mellettük kiállás annak érdekében, hogy szavazatukat magukénak mondhassák. Egy új kapitalista-imperialista szemlélet meghonosítását látjuk, ahol is a történelemből kitörölnék az európai zsidó-keresztény kultúrát. Tennék ezt úgy, hogy a brüsszeli elefántcsonttoronyból kényelmes messzeségben tudhatnák maguktól az esetleges újabb háborúk vérözönét. A hazáját szerető, őseinek jussát őrző európai patrióta polgároknak, támaszkodva a népfelség elvére, mozdulniuk kell! Mielőtt a dollármilliárdok Zelenszkijék közvetítésével, a korrupció folytán illetéktelen zsebekbe kerülnek, követelni kell az uniós vezetés elszámoltatását. Az eddig Ukrajnának elküldött pénzekkel Zelenszkijnek és az Unió vezetőinek fillérre kell elszámolniuk!”

