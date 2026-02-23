Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kunhalmi pontosan tudja, ha visszalép, akkor kiírja magát a politikából

Kunhalmi Ágnes
2026. 02. 23. 15:26
Kunhalmi Ágnes, Facebook: ‍️„Nagyon köszönöm, hogy ennyien értitek, minden körzet más, és hogy ebben a körzetben rám egyéniben, listán a kormányváltásra kell szavazni! Itt ez a recept a kormányváltásra. Mai napon leadtam az induláshoz szükséges ajánlásokat. Köszönöm, hogy ilyen sokan mellettem vagytok pártállástól függetlenül, hogy értitek, nemcsak az elért eredmények megvédése számít, de egy győztes körzet mindennél többet ér ma.” 


 

