„Látni fogjuk, hogy miként tovább”

„Látni fogjuk, hogy miként tovább”

Horn Gábor
2026. 02. 14. 14:42
Horn Gábor, Facebook: „Két nap, két világ, két fontos beszéd - ma Orbán , holna Magyar tart évértékelőt- . Nem gondolom, hogy ezen múlik a végeredmény, de azt hiszem látni fogjuk, hogy miként tovább, miről szól az elkövetkező alig két hét; a háború és béke virtuális világról , vagy egy másik Magyarországról, az ellenségesnek beállított ukrán népről, vagy egy kicsit lakhatóbb hazáról , a gyűlölt Brüsszelről, vagy egy együttműködő Európáról , a szélsőjobbos, kirekesztő politika  további erősödéséről , vagy egy kicsit demokratikusabban működő országról ?!”


 

