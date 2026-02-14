Horn Gábor, Facebook: „Két nap, két világ, két fontos beszéd - ma Orbán , holna Magyar tart évértékelőt- . Nem gondolom, hogy ezen múlik a végeredmény, de azt hiszem látni fogjuk, hogy miként tovább, miről szól az elkövetkező alig két hét; a háború és béke virtuális világról , vagy egy másik Magyarországról, az ellenségesnek beállított ukrán népről, vagy egy kicsit lakhatóbb hazáról , a gyűlölt Brüsszelről, vagy egy együttműködő Európáról , a szélsőjobbos, kirekesztő politika további erősödéséről , vagy egy kicsit demokratikusabban működő országról ?!”



