„Lázár a legőszintébb politikusok egyike, hozzá hasonló volt Bokros is”

Raskó György, Facebook: „A sajtó láthatóan túl sokat foglalkozik a politikusok vagyonnyilatkozataival, noha nagy részük biztosan nem valós. Például Orbán Viktoré. Az viszont valósnak tűnik,hogy a leggazdagabb politikus Lázár János, aki szerint a vagyontalan ember semmit sem ér. Ő tehát gyűjtött rendesen és nem is titkolja, talán büszke is rá. Lázár a legőszintébb politikusok egyike, kimondja , amit helyesnek gondol. Lásd megjegyzése a cigány kisebbségről. Hozzá hasonló szókimondó politikus volt Bokros Lajos is, akit annak idején méltánytalanul szidtak gazdasági csomagja miatt. Hiba volt az őszinteség Bokrostól, hiba lesz ez Lázártól is? Nemsokára megtudjuk.”
