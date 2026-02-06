Rendkívüli

„Lázár János visszavág”

Nagy Attila Tibor
2026. 02. 06. 6:47
Nagy Attila Tibor, Facebook : „LÁZÁR JÁNOS VISSZAVÁG."Én nem a bűnözők jogait védem!", "Sajnálom, hogy az RTL a bűnözők oldalára állt!" , fogalmazott Lázár János a fórumon és erre nagy, lelkes tapsot kapott. A miniszter és stábja levonta a tanulságot a múltkori pusztaszabolcsi malőrből: a fórum utáni "sajtószkander" átalakult: a sajtó munkatársait a miniszter lefokozta, ők most már nem külön, hanem a közönség soraiból voltak kénytelenek kérdéseket feltenni és csak egy kérdést engedélyezett nekik a politikus.  Lázár bosszút állt a pusztaszabolcsi kudarcos, kaotikus helyszíni sajtótájékoztatója miatt: most az ellenzéki sajtó képviselőit kinevettette, kipfjúoltatta a közönséggel, gúnyt űzött belőlük a jelenlévők előtt és még arról is gondoskodtak a miniszter munkatársai, hogy ne kérdezzenek túl sokat a sajtósok, az egyik újságíró kezéből kivették a mikrofont. A közönség hálás volt a miniszternek, Lázárt János megverte a sajtót - első ránézésre. Második ránézésre a híres-hírhedt 1991-es Kónya-Pető vita jutott eszembe, amelyről már akkor elmondták utólag, hogy egy dolog, hogy a helyszínen a közönség inkább Kónya mellett volt (illetve az SZDSZ-es Pető Iván ellen) de az esemény országos megítélése már kedvezőtlen volt az akkori kormánypártnak, az MDF-nek. Lázár eddig korrekt kapcsolatra törekedett még az ellenzéki sajtó, média képviselőivel is. Ez a viszonylag korrekt kapcsolat most Vácott törést szenvedett, meglátjuk, hogy ennek hosszabb távú következménye lesz-e. És az külön izgalmas lesz, hogy az ellenzéki újságírók megszégyenítése, hoz-e a Fidesz konyhájára.” 

