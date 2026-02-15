Létezhet olyan, amit már nem tenne meg Fegyőr egy befutó helyért a Tisza-listáján?

Fekete-Győr András, Facebook: „Miniszterelnök „úr”, ön az utolsó miniszterelnöki évértékelőjéhez érve nemcsak politikailag bukott meg, de mentális értelemben is végleg alkalmatlanná vált az ország vezetésére. Amit ma a Várkert Bazárból hallottunk, az nem egy felelős államférfi helyzetértékelése volt hazánk jelenéről, hanem egy, a realitásérzékét végleg elveszítő, orvosi felügyeletért és ápolásért kiáltó ember végső, zavaros ámokfutása.”



