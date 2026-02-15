Bálint Botond, Pesti Srácok : „Ha nyerünk áprilisban, azt üzenjük minden nemzeti erőnek, hogy létezik markánsan más lehetőség is, lehet tárgyalni az oroszokkal, kereskedni és együttműködni mindenkivel, nem kell a sorsunkat ehhez az újkeletű német-francia-angol újgyarmatosító szövetséghez kötnünk. Sokkal inkább a saját kezünkben van a sorsunk, mint 1914-ben ás 1939-ben. Használjuk ki a lehetőséget. Az nem kérdés, hogy ha Orbán Viktor folytatja a kormányzást, akkor ellenszegülünk a háborús és gyarmatosító törekvéseknek, ahogy az is bizonyos sajnos, hogyha Magyar Péter és a Tisza jön, akkor ezek az őrültek visznek minket is magukkal.”