Leválás vagy diverzifikálás, avagy van sapka, vagy nincs sapka...

tisza párt

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – cikksorozatot indít a Magyar Nemzet

A következő hetekben bemutatjuk, hány tiszás politikus és szakértő beszélt arról, hogy a választásig el kell titkolniuk programjukat. Azt is részletesen ismertetjük, mi az, amit a Tisza nem mer elmondani a szavazóknak.