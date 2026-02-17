Leválás vagy diverzifikálás, avagy van sapka, vagy nincs sapka...

Lattmann Tamás, Facebook: „Orbán Viktor szerint a Shell a háború kutyája. Na most akkor az micsoda, aki a háború kutyájától vásárol amerikai LNG-t, miközben állítólag húdeolcsón lehet venni orosz gázt?”
Így írnak ők – Február 17., délelőtt
Lattmann Tamás, Facebook: „Orbán Viktor szerint a Shell a háború kutyája. Na most akkor az micsoda, aki a háború kutyájától vásárol amerikai LNG-t, miközben állítólag húdeolcsón lehet venni orosz gázt?”
