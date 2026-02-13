Így írnak Őkgyűjeménygondolatok

„Magyar az ország vezetőjeként súlyos nemzetbiztonsági kockázat lenne”

Bartus László
2026. 02. 13. 6:38
Bartus László, Facebook: „Saját elmondása szerint orosz típusú titkosszolgálati csapdába sétált bele. Ez azt mutatja, hogy Magyar nem csupán felelőtlen, aki milliók történelmi reményével játszik, aki képtelen fegyelmezett lenni, hanem a totális alkalmatlanságát bizonyítja, hogy besétált a csapdába. Magyar Péter az ország vezetőjeként súlyos nemzetbiztonsági kockázat lenne. Magyar Péter elébe ment annak a szexvideónak, amely várhatóan a radnaimark.hu oldalon fog megjelenni róla hamarosan. Ez akkor is kommunikációs hiba, ha ennek célja az, hogy a támogatóit felkészítse és egyben tartsa, elvegye az élét a videó hatásának, s előre jelezze, hogy mennyi az, amit vállal belőle. Ami több ennél, azt majd hamisításnak fogja nevezni.”

