Mandula Viktor, Facebook: „Kocsis Máté elfogadta Magyar Péter kihívását a közös drogtesztre. Kevés dologban vagyok annyira biztos, mint abban, hogy Magyar ennek ellenére nem fog elmenni a drogtesztre, és hirtelen újabb feltételeket fog kitalálni, hogy kisunnyogjon belőle. Jó oka van rá. Ugyanennyire biztos, hogy a tiszás propagandamédia (Telex, 444, HVG, 24, Magyar hang, Népszava, Klubrádió, RTL, stb.) ezt nem fogja számonkérni rajta, ahogy a korábbi 150 szószegése miatt sem kérdezik fel soha, soha, soha.”



