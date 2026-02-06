„Magyar Péter egyszerűen túl kockázatos...”

Apáti Bence, Facebook: „Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP kapná a legtöbb szavazatot – derül ki a McLaughlin & Associates friss kutatásából. Az amerikai közvélemény-kutató cég az Index megbízásából készített pártpreferencia-felmérést. A január 27. és 30. között zajló, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte. AZ EREDMÉNYEK ALAPJÁN A KORMÁNYPÁRTOK TÁMOGATOTTSÁGA JELENLEG 43 SZÁZALÉK, A TISZA PÁRT 37 SZÁZALÉKON ÁLL.”