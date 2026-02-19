Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

„Magyar Péter és a Tisza első támogatójának” kínos magyarázkodása

Márki-Zay Péter
2026. 02. 19. 6:33
Márki-Zay Péter, Facebook: „Hol van ebben a gondolatmenetben a Magyar Péter DK-val való kapcsolata vagy bármilyen telefonos interjúja? Miért ír ilyenekről a fideszes Index? Honnan veszik, hogy ezzel kritizáltam és nem dicsértem Magyar Pétert? Magyar Péter és a Tisza első támogatójaként mindig őszintén beszéltem kettőnk eltérő személyiségéről, múltjáról – éppen ezzel győztem meg sok ellenzékit, hogy Magyar Péterrel kapcsolatos fenntartásai ellenére szavazzon a Tiszára, Orbán és a Fidesz egyetlen esélyes kihívójára.”

