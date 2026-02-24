Szánthó Miklós, Facebook: „Az ukrán tervet mostmár kendőzetlenül a képünkbe vágják: Kijev nyíltan próbál beleszólni a magyar választásokba, a Tisza Párt oldalán, abban a biztos tudatban, hogy Magyar Péter minden támogatásra zöld utat adna. Ezért a békepárti jobboldal jelenti az egyetlen biztos választást áprilisban!”
