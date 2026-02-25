Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Magyar Péternek nem győzelem kell, hanem terapeuta”

Susánszky Mátyás
2026. 02. 25. 7:07
Susánszky Mátyás, Origo: „Most már ott tartunk, hogy naplószerűen kell kövessük, hogyan éli meg a Tisza Párt vezére a kapuzásári pánikot. A radnaimark.hu-ra kikerült fotó és a 2024. augusztusi dátum nem azért érdekes igazán, hogy ott konkrétan mi történt – a szex tényleg magánügy, a drogozás persze nem, de azt nyomozza ki a hatóság –, hanem, hogy ez az éjszaka tipikusnak mondható Magyar Péter életéből. Ez ugyanis elejtett szavakból kiderülgetett. Hogy random összetalálkozik egy ukrán elit szórakozóhelyen egy Abdul, vagy milyen nevű illetővel, az őt zsaroló exével, Evelinnel, annak (miért pont?) ukrán barátnőjével, majd nekiindulnak a sofőr/testőr kíséretében (mert egy Magyar Péternek az is kell, és telik is rá) nyakukba veszik az éjszakát, csak már nincs az ízlésüknek megfelelő hely. Erre felmennek egy ismerősükhöz, ahová járni szoktak, és ahol tálcákon fehér porok szoktak lenni, de ez Magyar Pétert nem szokta zavarni. És ahol be vannak amúgy kamerázva a szobák. Szóval, ez összességében milyen bizarr sztori már csak eddig is?”

