Vásárhelyi Mária, Facebook: „De mérhetetlenül felelőtlennek tartom ezt a véleményformáló "elitet" azért a feneketlen agresszióért és intoleranciáért is, ahogyan azokkal szemben viselkedtek, akik mást gondolnak a demokratikus átalakulás lehetséges útjának, nem azonosulnak velük a vezérkultuszban. Ahelyett, hogy kompromisszumot kerestek volna a demokrácia iránt elkötelezett, kisebbségben lévő másképp gondolkodókkal, agresszivitásukkal sikerült tökéletesen kettéosztani az ellenzéket. Ellenséget kreáltak a másképpen gondolkodó kisebbségből, elképesztő sértéseket vágtak a fejü(n)khöz. És, amint hosszú ideje mondom, nem a jogállamiság következetes híve az, aki azt támogatja, hogy egyetlen párt, sőt egyetlen személy jusson teljhatalomhoz az országban. Hiszen a jogállam alapköve a fékek és ellensúlyok rendszere, a hatalom folyamatos kontrollja, márpedig a kétharmados hatalom éppen ezt iktatja ki a rendszerből. A magyar társadalom, és ezen belül az ellenzék, egyik legnagyobb hibája, az önreflexióra való képtelenség, az önmagával való szembenézés hiánya. A kudarcokért mindig rövid idő alatt megtalálta a bűnbakot, akit egy személyben felelőssé lehet tenni a balsorsért. Előfordulhat, hogy most majd Magyar Pétert jelölik ki erre a szerepre. Soha nem csináltam titkot abból, hogy Magyart teljesen alkalmatlannak tartom a rámért szerepre (természetesen nem a szexuális orientációja miatt, amiről egyébként fogalmam sincs), mégis azt kell mondanom, hogy ezért az esetleges kudarcért elsősorban nem Magyar lesz a felelős, ahogy nem Márki-Zay volt elsősorban a felelős a 2022-es bukásért sem, hanem az ellenzéki közösség többsége.”