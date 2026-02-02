Szánthó Miklós, Facebook: „Zágrábban, a nyilvánosság kizárásával tanácskoztak az Európai Néppárt vezetői. A döntés megszületett: a háborút folytatni kell, Ukrajna támogatása mindenek felett, az Európai Uniót katonai szövetséggé kell alakítani, és ehhez útban van a tagállamok vétójoga – tehát el kell törölni. Manfred Weber már nem is kertel: a nemzeti szuverenitás akadály, Magyarország pedig különösen az. A terv világos: Orbán Viktort el kell távolítani, a vétót el kell venni, Brüsszel dönt, a tagállam végrehajt. És a magyar ellenzék? A Tisza Pártot meg sem hívták meghallgatni Zágrábba. Nem volt rá szükség. Mindenki biztos benne, hogy Magyar Péter szó nélkül végrehajtja a néppárti döntéseket. Ez már nem politika. Ez hatalomátvételi kísérlet. Nem együttműködés, hanem alávetés. Nem Európa védelme, hanem a nemzetállamok felszámolása. Brüsszelben tehát eldöntötték: aki nem engedelmeskedik, attól elveszik a szavát. Mi pedig eldöntöttük már régen: Magyarország nem gyarmat!”



