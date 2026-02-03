Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

„Már az utcai zavargások előkészítése zajlik.”

Lánczi Tamás
2026. 02. 03. 14:48
Lánczi Tamás, Facebook: „Külföldi pénzből szervezik a 2026-os választási eredmény megkérdőjelezését és az utcai zavargások előkészítését. Február 17-én másodfokon folytatódik Berlinben az az eljárás, amelyben a Democracy Reporting International – egy esetleges beavatkozás kockázatának felmérésére hivatkozással – azt követeli, hogy az X adja át a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos adatokat. Ez az ügy első pillantásra egy egyszerű adatigénylés iránti pernek tűnhet. Valójában azonban szervesen illeszkedik abba a struktúrába, amely az elmúlt években lépésről lépésre épült ki a magyar választások körül. A rendelkezésre álló információk alapján olyan koordinált előkészítő tevékenység zajlik, amely a 2026-os magyar országgyűlési választás törvényességének megkérdőjelezését, valamint az azt követő utcai demonstrációk, zavargások lehetőségének megteremtését célozza. A minta jól felismerhető.”


 

