„Már fenyegetőznek a németek, vagy csak ennyire pofátlanok?”

Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „1947-ben Párizsban aláírták a németek, hogy kiváló autókat, haszonjárműveket és egyéb gépeket fognak gyártani, világháborút viszont többé nem. Mindenki így ismerte a helyzetet, és egy ilyen Németországot tartalmazó Európához csatlakoztunk mi is. Aztán gyorsan eszkalálódott a helyzet, a német autók megbízhatósága ma már sehol sincs a korábbi évtizedekhez képest, ugyanakkor a politikusaik és főleg a tábornokaik csillogó szemekkel szónokolnak az eljövendő világháborúról. A németek nem olyanok, mint mi. Nekünk két világháború után bőven elegünk lett a műfajból, ők viszont nem tanulnak semmiből. A feloldhatatlan ellentét korábban is ott feszült Magyarország és az aktuális német birodalom között, csak mi nem vettük észre eléggé. Most megint az a kérdés, hogy ennyire hihetetlenül pofátlan a német, vagy fenyegetőzik. Egyik sem áll távol tőle.”



