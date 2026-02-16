Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Már megint a spájzban vannak az oroszok

Csillag István
2026. 02. 16. 14:44
Csillag István, Népszava: „ÉS MÉG OTT VAN A NAGYHATALMAK VEZETŐINEK MITIZÁLÁSA. Így Trump barátságának eltúlzása, az orosz elnökkel való kokettálás, a kínai meg a török kártya folytonos előhúzása. Orbán hónapok óta azon dolgozik, hogy budapesti látogatásra hívja Trumpot, hogy az amerikai elnök jelenléte mutassa, »vele van az erő«. Ilyen gyerekes érvelés felnőttkorban ugyan nem biztos, hogy nyerő, de ha minden más fegyverből kifogyott, akkor egy ilyen fenyegetés is jól jöhet. Majd jön a bátyám, és leken egy nagy pofont! Az a fura, hogy demokratáknak egyetlen csodafegyverük van: a választók és egymás iránti bizalom. Az önkényurak mindig a népet akarják leváltani, mert a nép elvesztette az uralkodó bizalmát – márpedig ahhoz, hogy a népet le lehessen váltani, tényleg csodafegyver kell. Vagy legalábbis, hogy a spájzban legyenek az oroszok.” 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

