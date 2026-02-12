Már NoÁr szerint is gond van a szektavezér mentális állapotával

Mandula Viktor, Facebook: „Hogy korrekt legyek, ezt is ide teszem. Molnár Áron (akivel sok vitám van) ezúttal nőtt valamelyest a szememben. Ma este ugyanis ő is megosztotta egy rosszalló komment kíséretében a patológiás messiás hibbant monológját arról, hogy a vendégmunkások “megették” a kacsákat és az aranyhalakat a budapesti állatkertben.A tiszás tálibok épp most marcangolják szét Noárt a saját oldalán, már benne is fideszes ügynököt látva, hiszen ez a szekta semmilyen jogos kritikát nem tűr el. Más kérdés, hogy ezt az őrjöngő csürhét ti szocializáltátok és hergeltétek ilyenné, Áron. Ettől függetlenül jár a pont, amiért az orruk alá dörgölted, hogy gond van a szektavezér mentális állapotával.”