Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Már NoÁr szerint is gond van a szektavezér mentális állapotával

Mandula Viktor
2026. 02. 12. 6:50
Mandula Viktor, Facebook: „Hogy korrekt legyek, ezt is ide teszem. Molnár Áron (akivel sok vitám van) ezúttal nőtt valamelyest a szememben. Ma este ugyanis ő is megosztotta egy rosszalló komment kíséretében a patológiás messiás hibbant monológját arról, hogy a vendégmunkások “megették” a kacsákat és az aranyhalakat a budapesti állatkertben.A tiszás tálibok épp most marcangolják szét Noárt a saját oldalán, már benne is fideszes ügynököt látva, hiszen ez a  szekta semmilyen jogos kritikát nem tűr el. Más kérdés, hogy ezt az őrjöngő csürhét ti szocializáltátok és hergeltétek ilyenné, Áron. Ettől függetlenül jár a pont, amiért az orruk alá dörgölted, hogy gond van a szektavezér mentális állapotával.”

