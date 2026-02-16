Már Raskó is elkezdte: „tenyérbemászóan sötét celebek”

Raskó György, Facebook: „Most már nem elég a rogáni propaganda, se a digitális és egyéb harcosok, pláne nem a Megafon, meg a tenyérbemászóan sötét celebek sem. Nem tudják feledtetni az átverést, a kormány permanensé vált gazdasági kudarcait (repülőrajt helyett szakadékba zuhanás). Az emberek jelentős hányadának rosszabb a megélhetése, mint 4 évvel ezelőtt volt. Emiatt kiábrándultak az emberek, és nem látják optimistán a jövőjüket Orbánékkal.”