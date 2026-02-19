„Márki-Zay, bár Rogán Antal piros ásza lett vasárnap, ezt ő nem érdekből tette”

Vona Gábor, Facebook : „Márki-Zay Péter számtalanszor, alattomos módon és nyilvánosan kérdőjelezte meg az én függetlenségemet. Én az övét soha. Most is azt mondom, bár Rogán Antal piros ásza lett vasárnap, ezt ő nem érdekből tette. Nem fizeti Tóni, nem a Fidesz érdekében mondta, amit mondott. A jószándékát is elhiszem. Nem vádolom őt azzal, hogy tisztességtelen lenne. Amit én állítok, hogy nem érti, milyen súlya van annak, amikor Kapitány Istvánt ajánlja miniszterelnöknek.”