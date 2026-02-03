„Megint felteszem a kérdést a tiszás gyogyósoknak: ki a hülye?”

Ambrózy Áron, Facebook: „Ki a hülye? Az, aki – menjünk bele Bütyök újabb hazugságába – kapott 20 ezer forintot a szavazatáért, vagy aki azért szavaz valahova, hogy neki rossz legyen. Mert állandóan jön a budai hegyvidék és a belpesti elit a marxizálással, hogy mindenki ismerje fel a gazdasági önérdekét, aztán aszerint szavazzon! Ennek ellenére leszavaznak arra, aki adóemelést, kifosztást, zabrálást, egzecíroztatást, életszínvonal-csökkenést ígér neki a szavazatáért cserébe. Ki a hülye? Mert az indulat ezt nem magyarázza. Meg az se, hogy másnak még rosszabb lesz.”