Forgács István, Facebook: „" Megváltozott. Ő már nem olyan, mint azok a mocskok, akik közül jön. Ő megváltozott. Tényleg. És megváltoztat mindent. Sőt, ő meg is vált minket." A korábban vidám, lelkesen liberális késő középkorú nő fáradtan győzködte magát a tükörben. Tudta, hogy nehéz estéje lesz, a régi barátaival találkozik majd. Azt még nem döntötte el, vigyen-e a könyvéből is, amit a Megváltozóról írt, de egyre jobban hajlott rá. Abban olyan szép és tiszta embernek tudta megmutatni. Esetleg majd felolvas belőle.”



