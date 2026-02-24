Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Mekkora is a káosz, amelyben élnünk adatott”

„Mekkora is a káosz, amelyben élnünk adatott”

Schilling Árpád
2026. 02. 24. 6:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Schilling Árpád, Facebook: „Amikor Rákay Philip azzal próbálja lejáratni Magyar Péter programját, hogy az nem elég zöld és nem elég balos, akkor világlik csak át igazán, hogy mekkora is a káosz, amelyben élnünk adatott. A szélsőjobb (mert simán eltűri, s ezzel támogatja a nácifelvonlást Budapesten, antiszemitákat tüntet ki, politikai haszonszerzésre használja a rasszizmust és így tovább) kormánypárt szónoka (a rendszerváltó Thürmer Gyulát támogató Schiffer András érvkészletét lenyúlva) azt kéri számon Kapitány Istvánon, a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakértőjén, miniszteri várományosán, hogy a Shell elnökhelyetteseként egy olyan vállalatot vezetett, amely felelős a klímaváltozásért, és amely „hírből sem ismeri az etikus kereskedést”. Azon túl, hogy számomra semmi meglepő nincs abban, ha egy globális olajvállalat se nem zöld, se nem etikus, ezt a kapitalizmus legtermészetesebb velejárójának tartom, és az összes nagyvállalat működési alapsajátosságaként utasítom el, mégis fölmerül bennem a kérdés, hogy a tizenhat éve hatalomban lévő tekintélyelvű korporativisták felháborodásaként ezt most hogyan is értelmezzem.” 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.