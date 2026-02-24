Schilling Árpád, Facebook: „Amikor Rákay Philip azzal próbálja lejáratni Magyar Péter programját, hogy az nem elég zöld és nem elég balos, akkor világlik csak át igazán, hogy mekkora is a káosz, amelyben élnünk adatott. A szélsőjobb (mert simán eltűri, s ezzel támogatja a nácifelvonlást Budapesten, antiszemitákat tüntet ki, politikai haszonszerzésre használja a rasszizmust és így tovább) kormánypárt szónoka (a rendszerváltó Thürmer Gyulát támogató Schiffer András érvkészletét lenyúlva) azt kéri számon Kapitány Istvánon, a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakértőjén, miniszteri várományosán, hogy a Shell elnökhelyetteseként egy olyan vállalatot vezetett, amely felelős a klímaváltozásért, és amely „hírből sem ismeri az etikus kereskedést”. Azon túl, hogy számomra semmi meglepő nincs abban, ha egy globális olajvállalat se nem zöld, se nem etikus, ezt a kapitalizmus legtermészetesebb velejárójának tartom, és az összes nagyvállalat működési alapsajátosságaként utasítom el, mégis fölmerül bennem a kérdés, hogy a tizenhat éve hatalomban lévő tekintélyelvű korporativisták felháborodásaként ezt most hogyan is értelmezzem.”