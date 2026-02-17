Szabó Gergő, Origo: „Arra viszont jó volt ez a kis etűd, hogy a szombati Orbán Viktor által tartott évértékelővel összehasonlítva még inkább kidomborodjon, hogy ez az alak és a sleppje, nem hogy országot, de még egy óvodai csoportot sem tudna tisztességesen irányítani. Abban minden normális ember biztos lehet, hogy egy szál gyufát sem szabad rábízniuk, mert azt is elrontják. Ezek az emberek csak fenyegetni tudnak, börtönnel riogatni azokat, akik átlátnak a hazugságaikon, márpedig az ország többsége a fejét fogja a szánalmasabbnál szánalmasabb performanszok, önégetések, hazugságok és tagadások során. Egyet azért tudunk: az ukránokat minden erejükkel támogatni akarják, a pénzüket pedig el akarják szedni, ahogy a 2010 előtti daliás gyurcsányi időkben. Mi viszont nem hülyültünk meg.”