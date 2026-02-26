Juszt László, Facebook: „Miféle különös perverzió az, hogy állandó félelemben él, s kényszerít mindenkit ugyanerre? Milyen öröme van a folyamatos ellenségkép fenntartásban? A »háború előtti utolsó választás« hülye sulykolásában milyen örömöt talál? Miért hiszi azt, hogy ettől majd rá fognak szavazni, hiszen pont az általa felvázolt helyzetben rá már nem érdemes szavazni.”
Így írnak ők – Február 26., délelőtt
