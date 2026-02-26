Juszt László, Facebook: „Miféle különös perverzió az, hogy állandó félelemben él, s kényszerít mindenkit ugyanerre? Milyen öröme van a folyamatos ellenségkép fenntartásban? A »háború előtti utolsó választás« hülye sulykolásában milyen örömöt talál? Miért hiszi azt, hogy ettől majd rá fognak szavazni, hiszen pont az általa felvázolt helyzetben rá már nem érdemes szavazni.”