Havas Henrik, Facebook: „Aki nem teljesen hülye, csak erre gondolhat, amikor azt olvassa, hogy Magyar Péter szerint valószínűleg nyilvánosságra hoznak egy felvételt, amin a barátnőjével szexel. Tényleg, kinek állhat érdekében bekamerázni egy szobát? Nekem fogalmam sincs, hogy ki képes erre, de a lehetséges elkövetők köréből kizárnám a bélyeggyűjtőket, a zeneszerzőket, de még a horizontál esztergályosokat is. Annyit azért megkockáztatok, hogy minden normális embernek van tippje, mondjuk nekem is.”



