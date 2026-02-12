Rendkívüli

Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Minden normális embernek van tippje, mondjuk nekem is”

Havas Henrik
2026. 02. 12. 6:50
Havas Henrik, Facebook: „Aki nem teljesen hülye, csak erre gondolhat, amikor azt olvassa, hogy Magyar Péter szerint valószínűleg nyilvánosságra hoznak egy felvételt, amin a barátnőjével szexel. Tényleg, kinek állhat érdekében bekamerázni egy szobát? Nekem fogalmam sincs, hogy ki képes erre, de a lehetséges elkövetők köréből kizárnám a bélyeggyűjtőket, a zeneszerzőket, de még a horizontál esztergályosokat is. Annyit azért megkockáztatok, hogy minden normális embernek van tippje, mondjuk nekem is.”


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

