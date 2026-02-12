Mindenki őrízze meg normalitását...

Vadai Ágnes, Facebook: „Aranyhal, balta, kacsa, kés, üres szoba… Ízlésben és minőségben is rossz kampány készülődik. Szerintem érdemes normálisnak maradni, bárkire is szavazol!”
Így írnak ők – Február 12., délután
