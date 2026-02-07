Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Mindenünnen felbugyog a mocsok”

„Mindenünnen felbugyog a mocsok”

Lendvai Ildikó
2026. 02. 07. 14:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lendvai Ildikó, Népszava: „I. Béla királyunk, akit leginkább a korona és kard közti választás mondájából ismerünk, rövid ideig uralkodott. Leomlott alatta a trón. Nem képletesen, hanem nagyon is konkrétan, az 1063-as dömösi országgyűlésen. Pár nap múlva szegény belepusztult a sérüléseibe. Orbán jóval hosszabb ideje uralkodik. Trónja szilárdabbra van ácsolva. Igaz, ő sosem választott volna a korona és a kard között, neki mind a kettő kell: a hatalom és az örökös politikai háború. De mintha alatta is roskadozna a trón. Ami szerencsére nem az életből, hanem a hatalomból való távozását jelentheti. Uralkodása rút végkifejleteként az államszervezeten is kiütöttek a hullafoltok. Van szép halál, de ez nem az. Ez az állam csúnyán hal meg. Nem „ágyban, párnák közt”, és nem is „a harc mezején”, tisztességes csatában. Még csak nem is az épület omlik rá, amit maga emelt. Az épülettel valóban baj van, de főleg az, hogy már túlsok szennyvizet kellett a csatornáknak elnyelniük. Már nem képesek rá: mindenünnen felbugyog a mocsok. Bűzlik itt minden, legjobban ők maguk.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.