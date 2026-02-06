Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Mint érintettnek, Magyar Péternek figyelmébe ajánljuk

Mint érintettnek, Magyar Péternek figyelmébe ajánljuk

Babarczy Eszter
2026. 02. 06. 15:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Babarczy Eszter, Facebook: „A pszichopata-probléma lényege az, hogy a kapitalizmus, illetve általában a verseny a hatékonyságot jutalmazza sikerrel, pénzzel, pozícióval, még a legmeritokratikusabb keretben is. Tehát nem a jófejséget. Nekem egyébként a meritokráciával kapcsolatban is vannak kétségeim (erről majd máskor), de azt akarom itt átvinni, hogy még amikor működik, akkor is a hatékony feladatmegoldót jutalmazza. És mennyivel hatékonyabban lehet feladatot megoldani, ha nincsenek gátlásaink, nem tartjuk be a szabályokat, átgázolunk az ellenfelünkön, manipuláljuk a közönségünket, és így tovább. Láthatjuk a magyar politikában.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.