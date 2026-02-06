Mint érintettnek, Magyar Péternek figyelmébe ajánljuk

Babarczy Eszter, Facebook: „A pszichopata-probléma lényege az, hogy a kapitalizmus, illetve általában a verseny a hatékonyságot jutalmazza sikerrel, pénzzel, pozícióval, még a legmeritokratikusabb keretben is. Tehát nem a jófejséget. Nekem egyébként a meritokráciával kapcsolatban is vannak kétségeim (erről majd máskor), de azt akarom itt átvinni, hogy még amikor működik, akkor is a hatékony feladatmegoldót jutalmazza. És mennyivel hatékonyabban lehet feladatot megoldani, ha nincsenek gátlásaink, nem tartjuk be a szabályokat, átgázolunk az ellenfelünkön, manipuláljuk a közönségünket, és így tovább. Láthatjuk a magyar politikában.