„Mintha elengedték volna a Kutyapárt nyomasztását”

Ceglédi Zoltán
2026. 02. 19. 14:37
Ceglédi Zoltán, Facebook: „Két fontos jelenségre lehetünk figyelmesek a friss kutatásban. Egyrészt a Tisza már annyira vezet, hogy konkrétan az oszlopa tartja a plafont, hogy le ne szakadjon, másrészt mintha elengedték volna a Kutyapárt nyomasztását: hosszú idő után először megkapta az 5%-os eredményt. Lehet, hogy mégis hatásosak voltak az offenzív videók, a személyes beleállások? Egy mérés alapján ezt nem lehet kijelenteni, de az világos, hogy a publicitás, amit a pártot támadó tiszás média és a kommentelők generáltak, plusz az, hogy most először keményen vissza is szóltak a pártból, mindenképpen a kétfarkúakra irányította a figyelmet. Lesz ebből parlamenti bejutás? Korai lenne ilyet kijelenteni. De mindenképpen új elem, hogy itt az első mérés, ami ezt mutatja.”


 

