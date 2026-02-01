Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Nagykövetek az „előszobában”

Nagykövetek az „előszobában”

Ujhelyi István
2026. 02. 01. 14:38
Ujhelyi István, Facebook: „Pedig a magyar kormány igazán »kemény« tud lenni, ha a magyar érdekekről van szó. Amikor a svéd miniszterelnök 2019-ben arról értekezett például egy közösségi posztban, hogy Magyarországon szerinte veszélyben vannak az emberi jogok, azonnal behívatták a svéd nagykövetet. De ugyanígy a szőnyeg szélére kellett állnia a holland nagykövetség vezetőjének is, amikor az akkori holland kormányfő (a jelenlegi NATO-főtitkár Mark Rutte) arról beszélt valahol, hogy szerinte hazánkban nem tartják tiszteletben a jogállamiságot, és mindezt ráadásul érdemi következmények nélkül teszik. Ezek kétségtelenül mind sokkal durvábban sértették meg a magyar nemzetet, mint a szlovák börtönfenyegetés vagy kárpátaljai orosz bombázás. Pff. De, hogy még teljesebb képet kapjunk a Fidesz-kormány bátor cselekedeteiről és kiállásáról: 2021-ben a német ügyvivőnek azért kellett megjelennie a magyar külügyi államtitkárnál, mert a Hertha BSC focicsapata szerződést bontott Petry Zsolt kapusedzővel. A magyar kormány pedig tudatosítani akarta Németország kormányával, hogy szerintük a legendás magyar focista »véleményterror« áldozata lett, ami ellen kormányközi szinten kell tiltakozni. Petryt egybéként azért távolították el a posztjáról, mert a Hertha BSC szerint nem volt összeegyeztethető a német klub toleranciájával és erkölcsi szellemiségével az, ahogy a Magyar Nemzetnek adott interjújában bűnöző migránsokról beszélt és kritizálta a magyar válogatott akkori kapusát, Gulácsi Pétert, amiért kiállt a melegek és a szivárványcsaládok mellett.”

