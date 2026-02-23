Nagy Attila Tibor, Index: „Nem jelez jót, ha már abban sem értenek egyet a felek, ki mennyire volt sikeres az aláírásgyűjtésben, akkor előfordulhat, hogy a választások estéjén abban sem ért egyet a Tisza és a Fidesz, ki mennyi szavazatot kapott. Attól tartok, nehéz éjszakája és napjai lesznek Magyarországnak. Persze, a választások napjáig van még vagy másfél hónap, és addig még a kisebb pártok is beleszólhatnak a két nagy versengésébe. Már ha beleszólnak. Az aláírásgyűjtés első tapasztalatai mindenesetre kijózanítóak lehettek számukra: a választók érdeklődése jóval szerényebb irántuk, mint a két nagy párt esetében, így nem zárható ki kétpárti parlament kialakulása sem.”